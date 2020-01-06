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Как в Северной Корее: россияне радовались победе на чемпионате по хоккею, хотя их сборная проиграла

Понедельник, 6 января 2020, 17:27
Как в Северной Корее: россияне радовались победе на чемпионате по хоккею, хотя их сборная проиграла

Российская молодежная сборная по хоккею в финале чемпионата мира проиграла Канадской команде, но по телевидению показали финал чемпионата мира в котором Россия победила, хоть это и было в 2011 году.

Источник: Tribuna.com

Детали: Российский канал "Матч ТВ" показывал финал молодежного чемпионата мира по хоккею Канада – Россия (3:5), который состоялся в 2011 году.

В это же время "Первый канал" показывал прямую трансляцию финального матча-2020, в котором Россия проиграла канадцам со счетом 3:4, выигрывая 3:1. Многие начали шутить, что Россия все больше превращается в Северную Корею, где показывают только победы своей сборной.

Российский футболист Дмитрий Тарасов поздравил сборную в сторис с победой, хоть потом и придумал оправдание такой ошибке.

 

Он тут же стал объектом для шуток, но его случай – не уникален.  Многие смотрели финал на "Матч ТВ".

Конфуз случился даже с действующим игроком сборной России по хоккею и нападающим "Сент-Луиса" Владимиром Тарасенко. Об этом рассказала его жена:

 

Россиян поздравлял действующий депутат Госдумы России Михаил Дегтярев:

 

После финального свистка и простые болельщики заполонили соцсети поздравлениями и постами разочарования, что смотрели не тот матч.

 

Темы: Росcияспорт
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