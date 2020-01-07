США отказали в визе иранскому министру, который должен был выступить в ООН - СМИ

США отказались выдавать визу министру иностранных дел Ирака Мохаммаду Джаваду Зарифу.

Как сообщает "Европейская правда", об отказе в визе голове иранской дипломатии пишет Reuters со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника.

Зариф должен был лететь на заседание Совета Безопасности ООН, чтобы принять участие в дискуссиях относительно смерти генерала Касема Сулеймани.

По данным агентства, Зариф подал заявление на получение визы несколько недель назад, еще до смерти Сулеймани.

По данным собеседника агентства, официальный офис Трампа заявил генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррес, что США не позволят иранскому министру въехать в страну.

Выступление Мохаммада Джавада Зарифа был запланирован на 9 января. При этом конвенция 1947 обязывает США впускать в страну всех должностных лиц, направляются в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

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Напомним,