Иран: Из-за давки на похоронах Сулеймани погибли 35 человек, почти 50 травмированы

В результате давки во время похорон иранского генерала Касема Сулеймани в г.Кермане погибли 35 человек, не менее 48 получили травмы.

Источник: Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Ирана

Детали: Инцидент произошел в родном городе Сулеймани во время похоронной процессии.

На видео, размещенных в сети, погибшие лежат на дороге, другие кричат ​​и пытаются помочь им. Также госТВ заявило о потере сигнала во время онлайн-репортажа с места событий, не сообщая, откуда получило информацию о пострадавших.

Информацию о погибших в телеэфире подтвердил глава службы скорой медицинской помощи Ирана, заявив, что в результате давки "некоторые наши соотечественники получили ранения, а некоторые погибли".

Накануне церемонию прощания с Сулеймани провели в Тегеране - на похороны собрались более миллиона человек.