Иран: Из-за давки на похоронах Сулеймани погибли 35 человек, почти 50 травмированы

8950 просмотров
Вторник, 7 января 2020, 12:34

В результате давки во время похорон иранского генерала Касема Сулеймани в г.Кермане погибли 35 человек, не менее 48 получили травмы.

Источник: Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Ирана 

Детали: Инцидент произошел в родном городе Сулеймани во время похоронной процессии.

На видео, размещенных в сети, погибшие лежат на дороге, другие кричат ​​и пытаются помочь им. Также госТВ заявило о потере сигнала во время онлайн-репортажа с места событий, не сообщая, откуда получило информацию о пострадавших.

Информацию о погибших в телеэфире подтвердил глава службы скорой медицинской помощи Ирана, заявив, что в результате давки "некоторые наши соотечественники получили ранения, а некоторые погибли". 

Накануне церемонию прощания с Сулеймани провели в Тегеране - на похороны собрались более миллиона человек. 

 
фото - Atta Kenare/AFP via Getty

Украинская правда
Темы: Иран


powered by lun.ua
Материалы по теме
Иран не планирует создавать ядерное оружие - постпред ИРИ при ООН 7 января 2020, 11:49
Иран признал армию США и Пентагон "террористическими" 7 января 2020, 11:01
США отказали в визе иранскому министру, который должен был выступить в ООН - СМИ 7 января 2020, 10:32
Все новости
Главные новости
Донбасс: ОБСЕ заявляет о "запрещенном вооружении" с украинской стороны, СЦКК отрицает
Иран признал армию США и Пентагон "террористическими"
У Трампа начали подготовку санкций против Ирака - WP
Формирование Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня
Все новости
ТаблоID

"Золотой Глобус" – 2020

Любовь

Как понять, что это любовь. (Анти)советы

деньги

"Каковы ваши ожидания по зарплате?": Как ответить на этот вопрос на собеседовании

Поиск по сайту
Архив
Весь архів