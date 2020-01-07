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Иран: Из-за давки на похоронах Сулеймани погибли 35 человек, почти 50 травмированы

Вторник, 7 января 2020, 11:34
Иран: Из-за давки на похоронах Сулеймани погибли 35 человек, почти 50 травмированы

В результате давки во время похорон иранского генерала Касема Сулеймани в г.Кермане погибли 35 человек, не менее 48 получили травмы.

Источник: Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Ирана 

Детали: Инцидент произошел в родном городе Сулеймани во время похоронной процессии.

На видео, размещенных в сети, погибшие лежат на дороге, другие кричат ​​и пытаются помочь им. Также госТВ заявило о потере сигнала во время онлайн-репортажа с места событий, не сообщая, откуда получило информацию о пострадавших.

Информацию о погибших в телеэфире подтвердил глава службы скорой медицинской помощи Ирана, заявив, что в результате давки "некоторые наши соотечественники получили ранения, а некоторые погибли". 

Накануне церемонию прощания с Сулеймани провели в Тегеране - на похороны собрались более миллиона человек. 

 
фото - Atta Kenare/AFP via Getty

Украинская правда

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Темы: Иран
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