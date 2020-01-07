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ГПСУ: Российской блогерше могут запретить въезд на три года

Вторник, 7 января 2020, 15:14
ГПСУ: Российской блогерше могут запретить въезд на три года

В случае, если Госпогранслужба подтвердит факт незаконного посещения аннексированного Крыма российским блогером Александрой Митрошиной во время ее выезда с территории Украины, ей может быть запрещен въезд на территорию государства сроком на три года.

Источник: пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", пресс-служба МВД

Детали: По словам Демченко, при въезде Митрошиной на территорию Украины пограничным контролем точно не удалось установить, что она могла незаконно посещать территорию оккупированного Крыма и установить, что она является блогером или причастна к каким-либо российским СМИ, о чем она сама не заявляла.

Прямая речь Демченко: "В Украину она прибыла как частное лицо. Поскольку теперь пограничники уже имеют информацию о том, что данная гражданка могла незаконно посещать Крым, во время ее выезда из Украины эта информация будет более подробно проверена".

"Если это будет установлено во время пересечения границы в пункте пропуска на выезд из Украины, ей может быть в дальнейшем проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года".

Детали: Он также уточнил, что пограничники ежедневно отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ.

Прямая речь: "К сожалению, мы не владеем информацией о всех, кто незаконно посещал Крым. Так же получилось и с этой гражданкой. В наших базах данных не было информации о ее запрете на въезд в Украину".

Детали: В то же время, в пресс-службе МВД заявили, что пограничники объявят о запрете въезда Митрошиной.

Дословно МВД: "Россиянка Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством.

После конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогерше Митрошиной в дальнейшем".

Напомним,

  • Накануне во время выступления в Киеве российского блогера Александры Митрошиной, которая в 2018 году заезжала на территорию аннексированного полуострова с территории России, полиция задержала трех человек.
  • Среди задержанных - активисты гражданского движения "Відсіч", которые "пришли на выступление Митрошиной, чтобы спросить "чей Крым?".
  • Полиция составила на двух задержанных админпротокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство). Также правоохранители составили админматериалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с двумя предварительно задержанными. Позже всех участников инцидента отпустили.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаРосcияКрым
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