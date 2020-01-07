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Епифаний обвинил ОГА в блокировании переходов приходов к ПЦУ

Вторник, 7 января 2020, 22:57
Епифаний обвинил ОГА в блокировании переходов приходов к ПЦУ

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявляет о препятствовании со стороны областных госадминистраций переходам приходов от УПЦ МП к ПЦУ.

Источник: интервью Епифания телеканалу "Прямой"

Прямая речь: "Около 600 приходов со стороны Московского патриархата присоединились к нашей Православной церкви Украины. Во многом, часть де-факто, а часть уже юридически оформили свои документы. Потому что практически по каждому приходу, который перешел и присоединился, Московский патриархат подал судебный иск. И в связи с этим в определенной степени они приостановили процесс перерегистрации.

И сейчас мы видим, что существуют определенные проблемы со стороны государства - на уровне областных администраций нет желания осуществлять перерегистрацию. Хотя это тоже в определенной степени противозаконно".

Детали: Епифаний отметил, что ПЦУ обратит внимание украинской власти на "блокирование" со стороны областных администраций перерегистрации приходов.

"И когда этот процесс будет разблокирован, то в будущем мы увидим еще одну такую ​​волну переходов со стороны Московского патриархата к Православной церкви Украины", - считает он.

В целом, по словам главы ПЦУ, предыдущая власть при экс-президенте Петре Порошенко "относилась более ответственно" к церкви, чем нынешняя.

Прямая речь: "Предыдущая власть более относилась ответственно к церкви, а сейчас мы имеем также хорошие отношения с украинской властью, нет какого-либо вмешательства, но на местах нет иногда такого содействия и определенной помощи.

Но в будущем, я уверен, в дальнейшем государство поймет до конца ту роль, которую играет украинская церковь, настоящая украинская церковь, которая стоит на принципах того, чтобы Украина была сильным государством. Мы не государственная церковь, мы никогда к этому не стремились и не были ею. Но мы государственническая церковью".

Украинская правда
Темы: ЕпифанийПравославная Церковь Украиныцерковьместная власть
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