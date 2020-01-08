США закрыли воздушное пространство над Ираком и Ираном

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Среда, 8 января 2020, 05:05

Федеральное управление авиации (FAA) ограничило невоенные американские самолеты "действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива".

Источник: CNN со ссылкой на заявление управления

Дословно: "Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщение воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива".

Детали: Также отмечается, что FAA продолжит мониторинг событий на Ближнем Востоке.

Что предшествовало Американские военные базы в Ираке обстреляли ракетами.

Темы: США


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