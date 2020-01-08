Эрдоган и Путин открыли новый газопровод "Турецкий поток"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле открыли первую очередь газопровода TurkStream ("Турецкий поток").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Газопровод TurkStream начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 километров по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе города Кийикей, обходя Украину.

Эрдоган на церемонии открытия заявил, что "Турция и РФ в ходе реализации продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества" и назвал Путина "своим дорогим другом, который был архитектором этого проекта".

Путин в свою очередь выразил уверенность, что в РФ и Турция реализуют еще много совместных проектов. "Конечно же, хочу отдельно выразить благодарность президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий", - сказал российский лидер.

На церемонии также присутствовали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Перед церемонией Эрдоган и Путин провели встречу тет-а-тет, которая, по данным турецких СМИ, длилась более полутора часов.

Следует отметить, что церемония открытия была символической, поскольку газ по трубопроводу уже подается определенное время.

Турция является одним из крупнейших потребителей российского газа. Строительство TurkStream общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров началось в мае 2017 года.

Первая очередь, которая была открыта в среду, будет поставлять 15,75 миллиарда кубометров российского газа на турецкий рынок, вторая - обеспечивать российским газом через Турцию юг и юго-восток Европы.

Отметим, что Путин прибыл в Турцию 7 января после неожиданного визита в Сирию, где он встречался с Башаром Асадом. Москва и Анкара поддерживали противоположные стороны в сирийском конфликте, но достигли договоренностей о прекращении огня и совместных военных патрулях.