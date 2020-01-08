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В среду на Донбассе ранили двух украинских военных

Среда, 8 января 2020, 18:08
В среду на Донбассе ранили двух украинских военных

В среду, 8 января, вооруженные формирования России 2 раза нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.

Источник: пресс-центр Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Сегодня, 8 января, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения".

Детали: Враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мины калибра 120 мм.

Что касается ситуации на участках разведения сил, то 8 января тут все было стабильно. На участке №1 режим "тишина" соблюдался, на участках №2 и №3 продолжаются мероприятия по соблюдению "тишины".

Украинская правда
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