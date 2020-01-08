2019-й стал вторым самым жарким годом в истории

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Среда, 8 января 2020, 19:50

2019 год стал вторым самым жарким годом в истории наблюдений и завершил самое теплое десятилетие.

Источник: AFP со ссылкой на Службу мониторинга климата Европейского союза

Детали: Наблюдения показали, что мировые температуры в прошлом году были на втором месте после 2016 года, когда температура повысилась в результате очень сильного погодного явления Эль-Ниньо.

Средняя температура в 2019 году была всего на несколько сотых градуса ниже уровня 2016 года.

Сообщается, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, и период с 2010 до 2019 года стал самым жарким десятилетием за все это время.

Согласно статистике, глобальные температуры в 2019 году были на 0,6°С выше, чем в среднем в 1981-2010 годах. Температура Земли за последние пять лет была на 1,1-2,2°C выше, чем в доиндустриальные времена.

Также отмечается, что прошлый год был самым жарким в Европе.

Кроме того, наблюдения показали, что в 2019 году в атмосфере продолжала расти концентрация углерода.

Темы: погода мир


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