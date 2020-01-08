Киевляне получат платежки за свет по новым правилам

Счета за электроэнергию киевляне получат по новому стандарту IBAN, платежи по другим стандартам банки принимать не будут.

Источник "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании

Дословно: "В платежках за электроэнергию счет получателя средств отныне будет указан по новому стандарту IBAN. Это международный номер банковского счета, применение которого станет обязательным в Украине с 13 января 2020 года. В реквизитах вместо номера счета и кода банка (МФО) будет указан только номер счета из 29 знаков (букв и цифр)".

Детали: В энергокомпании заметили, что с 13 января 2020 года применение IBAN станет обязательным по всей стране в соответствии с требованиями Национального банка Украины. Платежи по старым реквизитам банки просто принимать не будут.

Отмечается, что вносить новые данные при расчетах самостоятельно не нужно – в Личном кабинете на сайте YASNO и в мобильном приложении Kyiv YASNO реквизиты изменятся автоматически. Счет YASNO также обновлен в банках и платежных системах. Новые реквизиты будут указаны в платежках за декабрь, которые поступят жителям столицы в январе.

Новые номера счетов в формате IBAN уже опубликованы на сайте kyiv.yasno.com.ua в разделе "Оплата". Если в интернет-банкинге пользователи сами настроили шаблоны для регулярных платежей, то их нужно вручную обновить.

Комментарий директора YASNO в Киеве Виктора Мельникова: "Мы заботимся о том, чтобы переход на формат платежей IBAN для наших клиентов прошел максимально комфортно и без дополнительных действий. Чтобы экономить время клиентов, мы развиваем дистанционные каналы обслуживания.

Оплатить электроэнергию за 1 минуту можно через Личный кабинет или мобильное приложение. Также клиенты могут оплатить через интернет-банкинг, с помощью платежных онлайн-сервисов или в отделении банка или "Укрпочты".

Справка: Поставщик электроэнергии "Киевские энергетические услуги" теперь работает под новым именем YASNO.

Напомним: Городской глава Киева Виталий Кличко в декабре 2019 года заявил, что в январе 2020 года киевляне получат платежки со счетами на оплату за тепло меньшими.на 22-23%