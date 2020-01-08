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От осложнений гриппа умерла женщина

Среда, 8 января 2020, 19:31
От осложнений гриппа умерла женщина

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина.

Источник: Центр общественного здоровья Украины в Facebook

Дословно: "Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не вакцинирована".

Детали: Согласно сообщению, за медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. Но, к сожалению, спасти женщину не удалось - 3 января она умерла.

У больной был вирус гриппа типа А (H1) pdm09, что подтверждено лабораторно.

В ЦОС рассказали, что в целом с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа умерли два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020-го.

Там подчеркнули, что любые другие данные по количеству летальных исходов от гриппа не соответствуют действительности.

Напомним:

  • Ранее пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киева Наталья Вишневская сообщала, что 21 декабря в столице от гриппа умерли две женщины.

Украинская правда

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Темы: здоровьечрезвычайное происшествие
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