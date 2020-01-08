От осложнений гриппа умерла женщина
В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина.
Источник: Центр общественного здоровья Украины в Facebook
Дословно: "Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не вакцинирована".
Детали: Согласно сообщению, за медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. Но, к сожалению, спасти женщину не удалось - 3 января она умерла.
У больной был вирус гриппа типа А (H1) pdm09, что подтверждено лабораторно.
В ЦОС рассказали, что в целом с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа умерли два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020-го.
Там подчеркнули, что любые другие данные по количеству летальных исходов от гриппа не соответствуют действительности.
Напомним:
- Ранее пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киева Наталья Вишневская сообщала, что 21 декабря в столице от гриппа умерли две женщины.