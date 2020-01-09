Оператор ГТС рассчитывает, что Украина сможет снова хранить российский газ

464 просмотра
Четверг, 9 января 2020, 12:22

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассчитывает, что украинская и российская стороны со временем смогут вернуться к вопросу хранения Россией газа в украинских подземных хранилищах.

Источник: пресс-конференция Макогона в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве

Прямая речь: "Я надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ".

Темы: газ ГТС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Транзит российского газа выходит на запланированные объемы – оператор ГТС 9 января 2020, 11:00
Оператор ГТС рассказал сколько потеряет Украина из-за "Турецкого потока" 9 января 2020, 10:04
Эрдоган и Путин открыли новый газопровод "Турецкий поток" 8 января 2020, 15:33
Все новости
Главные новости
Иранские следователи: Самолет МАУ загорелся еще в воздухе, "черные ящики" повреждены
Зеленский в обращении по авиакатастрофе: Это не тема для хайпа
В Украине объявлен день траура 
Почему разбился самолет МАУ: названа версия западных спецслужб
Все новости
психология

7 мифов, которые мешают вам обратиться к психологу

советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

Любовь

20 честных комиксов о том, как это, – быть парой и жить вместе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів