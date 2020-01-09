Оператор ГТС рассчитывает, что Украина сможет снова хранить российский газ
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Четверг, 9 января 2020, 12:22
Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассчитывает, что украинская и российская стороны со временем смогут вернуться к вопросу хранения Россией газа в украинских подземных хранилищах.
Источник: пресс-конференция Макогона в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве
Прямая речь: "Я надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ".
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