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Оператор ГТС рассчитывает, что Украина сможет снова хранить российский газ

Четверг, 9 января 2020, 11:22

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассчитывает, что украинская и российская стороны со временем смогут вернуться к вопросу хранения Россией газа в украинских подземных хранилищах.

Источник: пресс-конференция Макогона в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве

Прямая речь: "Я надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ".

Детали: Макогон также сообщил, что Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) и оператор подземных хранилищ (ПХГ) планируют провести совместное road show по предоставлению услуг транспортировки газа на короткие расстояния.

Темы: газГТС
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