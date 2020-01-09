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СБУ заявляет, что предотвратила убийство бывшего боевого командира ВСУ

Четверг, 9 января 2020, 14:59
СБУ заявляет, что предотвратила убийство бывшего боевого командира ВСУ

Служба безопасности Украины заявляет, что предупредила убийство бывшего боевого командира ВСУ в Харькове, которое должен был совершить завербованный российскими спецслужбами бывший нацгвардиець.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ".

Детали: СБУ сообщает, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако "был уволен из компрометирующие обстоятельства". Задачу он якобы получил во время краткосрочного выезда в Россию.

За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Согласно сообщению СБУ, харьковчанин должен был совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложивши самодельное взрывное устройство.

Его задержали со взрывчаткой в ​​этом доме.

Мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУХарьков
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