СБУ заявляет, что предотвратила убийство бывшего боевого командира ВСУ
Служба безопасности Украины заявляет, что предупредила убийство бывшего боевого командира ВСУ в Харькове, которое должен был совершить завербованный российскими спецслужбами бывший нацгвардиець.
Источник: Пресс-служба СБУ
Дословно: "Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ".
Детали: СБУ сообщает, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако "был уволен из компрометирующие обстоятельства". Задачу он якобы получил во время краткосрочного выезда в Россию.
За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.
Согласно сообщению СБУ, харьковчанин должен был совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложивши самодельное взрывное устройство. Его задержали со взрывчаткой в этом доме.
Мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.