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Иран заявил, что после ракетных ударов совершил кибератаки на навигационные системы США

Четверг, 9 января 2020, 15:28

Иран осуществил кибератаки для отключения навигационных систем самолетов и беспилотников США через 15 минут после ракетных ударов 8 января.

Об этом заявил генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Бригадный генерал, возглавляющий иранскую космическую программу, говорит, что его силы выпустили 13 ракет по базам США в Ираке, "но мы были готовы запустить сотни", цитирует АР.

Он также рассказал, что его силы одновременно осуществили кибератаки на службу военного наблюдения США в Ираке.

Он заверил, что десятки американских войск были убиты и ранены, "но мы не пытались кого-то убить в этой операции". Он сказал, что "мы пытались ударить по военной машине противника".

Однако США заявили, что в ракетном ударе американцы не погибли.

Темы: ИранСША
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