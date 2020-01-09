Ломаченко опубликовал у себя в Instagram видео с российским спецназом

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Четверг, 9 января 2020, 18:07

Чемпион мира по боксу в легком весе украинец Василий Ломаченко опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором показаны кадры с российским спецназом.

Источник: Instagram Ломаченко

Детали: В публикации использовано двухминутное видео канала "Корсунская пустынь".

В нем закадровый голос рассказывает о силе православного духа под видеоряд из тренировок российского спецназа.

Видео заканчивается словами "Спасибо за помощь в съемках вежливых людей".

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A post shared by LOMA (@lomachenkovasiliy) on Jan 9, 2020 at 2:15am PST

Почему это важно: В феврале 2014 году на полуострове Крым появлялись люди в военной форме без распознавательных знаков, которые блокировали действия украинских войск. В Украине их называли "зелеными человечками". Позже президент России Владимир Путин признал, что "вежливыми людьми" были сотрудники Вооруженных сил России.

Предыстория:

  • На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Украинская правда
Темы: Крым аннексия Росcия


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