Ломаченко опубликовал у себя в Instagram видео с российским спецназом

Чемпион мира по боксу в легком весе украинец Василий Ломаченко опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором показаны кадры с российским спецназом.

Источник: Instagram Ломаченко

Детали: В публикации использовано двухминутное видео канала "Корсунская пустынь".

В нем закадровый голос рассказывает о силе православного духа под видеоряд из тренировок российского спецназа.

Видео заканчивается словами "Спасибо за помощь в съемках вежливых людей".

View this post on Instagram A post shared by LOMA (@lomachenkovasiliy) on Jan 9, 2020 at 2:15am PST

Почему это важно: В феврале 2014 году на полуострове Крым появлялись люди в военной форме без распознавательных знаков, которые блокировали действия украинских войск. В Украине их называли "зелеными человечками". Позже президент России Владимир Путин признал, что "вежливыми людьми" были сотрудники Вооруженных сил России.

Предыстория: