Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели ужесточенные санкции против Ирана

Четверг, 9 января 2020, 19:09
США ввели ужесточенные санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Я только что согласовал это с Министерством финансов", – добавил он.

Трамп не стал вдаваться в подробности новых санкций и заявил, что Министерство финансов сделает соответствующее заявление.

Президент США в среду пообещал "ввести дополнительные карательные экономические санкции против иранского режима " после того, как Иран нанес ракетные удары по базам в Ираке.

В результате ударов никто из американских военных не пострадал, а базам, по словам Трампа, был нанесен минимальный ущерб.

Темы: СШАИрансанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
США
США выделили Украине 190 Bradley, из них уничтожено около 10 – WP
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: