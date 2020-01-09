США ввели ужесточенные санкции против Ирана

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Четверг, 9 января 2020, 20:09

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Я только что согласовал это с Министерством финансов", – добавил он.

Трамп не стал вдаваться в подробности новых санкций и заявил, что Министерство финансов сделает соответствующее заявление.

Президент США в среду пообещал "ввести дополнительные карательные экономические санкции против иранского режима " после того, как Иран нанес ракетные удары по базам в Ираке.

В результате ударов никто из американских военных не пострадал, а базам, по словам Трампа, был нанесен минимальный ущерб.

Темы: США Иран санкции


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