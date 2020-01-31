Украинцы третьи по числу беженцев в США – WP

Украинцы находятся на третьем месте по количесту беженцев в США. Впереди - граждане Конго и Мьянмы.

Источник: The Washington Post

Детали: Количество беженцев из Украины в Штатах составляет 4451 человека. Это 15% от общего количества беженцев в стране.

По данным 2016 года, украинских беженцев было 3%. По мнению авторов, на смену демографического состава беженцев могла повлиять политика администрации президента США Дональда Трампа. Он выступал за запрет на путешествия в Штаты граждан ряда стран, где большинство населения мусульмане.

Украинцы, которые прибывают как беженцы в США, как правило, используют поправку Лотенберга. Она касается репрессированных в бывшем Советском Союзе граждан.

Большинство украинских беженцев – представители религиозных течений (баптисты, пятидесятники, евангелисты).