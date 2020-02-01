Зеленский встретится с Эрдоганом в Киеве

Президент Владимир Зеленский в понедельник встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита турецкого президента в Киев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства в субботу.

Официальная церемония встречи президентов состоится в 11:00 в Мариинском дворце. После пройдет церемония подписания украинско-турецких двусторонних документов. В 13:40 Зеленский и Эрдоган пообщаются с прессой.

После обеда президенты примут участие в украинском-турецком бизнес-форуме, который проводит Торгово-промышленная палата.

Как сообщалось, Зеленский перед визитом Эрдогана утвердил новый состав украинской части стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Зеленский посещал Турцию в августе прошлого года. После встречи с Эрдоганом в Анкаре он призвал к ускорению всех процедур, необходимых для заключения ЗСТ между Украиной и Турцией.

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