Прожить на пенсию: "слуга народа" посоветовал продать собаку элитной породы, чтобы оплатить коммуналку

Нардеп, член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагар в эфире ток-шоу предложил пенсионерке "продать собаку элитной породы", чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Источник: выступление Евгения Брагаря в эфире ток-шоу "Голос народа"

Прямая речь Брагаря: "Прожить в этих условиях действительно трудно, но мы не знаем, имеет ли дозвонившийся в студию слушатель еще какое-то имущество, потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия прочего имущества и имущественного положения. ... Я лично встречал случаи, когда хотели получить сусидию, имея несколько квартир. В таком случае человек имеет соответствующее имущественное положение и не требует предоставления дополнительной субсидии".

"Если у нее есть какое-то имущество. ... какая-то собака элитной породы (живет) во дворе - она ​​может ее продать в любой момент и спокойно оплатить (коммунальные услуги - ред.)".

Детали: Брагар добавил, что "странной" является ситуация, когда финансовое положение у человека позволяет иметь несколько машин и демонстрировать "ноль" прибыли, и оформлять себе субсидию.

Дословно: "Субсидия должна формироваться в зависимости от финансового состояния", добавил нардеп от "Слуги народа".