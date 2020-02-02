Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спасатели предупреждают о сильном ветре

Воскресенье, 2 февраля 2020, 08:05
Спасатели предупреждают о сильном ветре

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра и снеголавинной опасности в Украине.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​2 февраля в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І уровень опасности, желтый)".

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

Детали: В ГСЧС также сообщили, что в связи с оттепелью и осадками 2-3 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет ожидается формирование тало-дождевого паводка с постепенными подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8:00 31 января.

На горных притоках Днестра и Прута ожидается ослабление ледовых явлений, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями воды, без негативных последствий.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧСКарпаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: