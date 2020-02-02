Спасатели предупреждают о сильном ветре

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра и снеголавинной опасности в Украине.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​2 февраля в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І уровень опасности, желтый)".

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 2 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

Детали: В ГСЧС также сообщили, что в связи с оттепелью и осадками 2-3 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирет ожидается формирование тало-дождевого паводка с постепенными подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8:00 31 января.

На горных притоках Днестра и Прута ожидается ослабление ледовых явлений, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями воды, без негативных последствий.