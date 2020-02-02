Британия ожидает, что ЕС предложит торговое соглашение вроде канадского

Великобритания ожидает, что ЕС "выполнит свои обязательства" предложить Лондону соглашение о свободной торговле вроде того, которое есть у Канады.

Об этом в воскресенье заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рааб повторил, что любая сделка не потребует "большого согласования" с правилами блока.

После того, как Великобритания официально вышла из ЕС в пятницу, ожидается, что обе стороны в марте начнут вести переговоры о будущем торговом соглашении. Премьер-министр Борис Джонсон сделает заявление об этом в понедельник.

По данным The Telegraph, Джонсон готовится ввести полный таможенный и пограничный контроль для всех товаров ЕС, поступающих в Британию со следующего года, в случае провала торговых переговоров с Брюсселем.