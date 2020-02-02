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Застрелил и убежал: в центре Киева убили пластического хирурга

Воскресенье, 2 февраля 2020, 19:36
Застрелил и убежал: в центре Киева убили пластического хирурга
фото - полиция Киева

В Киеве на ул.Саксаганского неизвестный застрелил мужчину и скрылся.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева, замначальника столичной полиции Герман Приступа, начальник отдела полиции Шевченковского района Дмитрий Шумейко в комментарии Hromadske 

Детали: Сообщение об инциденте поступило к правоохранителям около 18:00. Убийство произошло во дворе жилого дома по адресу ул.Саксаганского, 117.  

Личность погибшего установлена: житель Киева, 1977 года рождения. Следователями начато уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Дословно: "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. На розыск и задержание злоумышленника ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - сообщили в полиции.

Детали: Как заявил Приступа, мужчина, которого застрелили, снимал квартиру по этому адресу, он - пластический хирург.  По словам Шумейко, в квартире погибший проживал вместе с семьей, женат, имеет детей. 

По данным Hromadske, погибший - Андрей Сотник, работал руководителем в "DMK Ukraine". На сайте компании указано, что Сотник - кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург. На странице Сотника в Facebook указано, что он - уроженец Донецка. 

 
По данным СМИ, погибший в результате нападения - пластический хирург андрей сотник
 
 
фото - полиция Киева

 
фото - "Информатор"

Украинская правда

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Темы: убийствоКиевполиция
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