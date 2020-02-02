Застрелил, забрал пакет, убежал: в центре Киева совершили убийство

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Воскресенье, 2 февраля 2020, 20:36
фото - полиция Киева

В Киеве на ул.Саксаганского неизвестный застрелил мужчину и скрылся.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева, Информатор

Детали: Сообщение об инциденте поступило к правоохранителям около 18:00.

Личность погибшего установлена: это - киевлянин, 1977 года рождения.

Следователями начато уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Дословно: "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. На розыск и задержание злоумышленника ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция".

Детали: По данным СМИ, убийство произошло во дворе жилого дома по адресу ул.Саксаганского, 117, где неизвестный несколько раз выстрелил в погибшего. Мужчина скончался на месте. По предварительной информации, нападающий подбежал к пострадавшему сзади, произвел несколько выстрелов, после чего забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся с места происшествия.

 
 
фото - полиция Киева

 
фото - "Информатор"

Украинская правда
Темы: убийство Киев полиция


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