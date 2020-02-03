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Стефанчук объявил новации для Рады и план на ближайшее время

Понедельник, 3 февраля 2020, 11:00
Стефанчук объявил новации для Рады и план на ближайшее время

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук очертил общий план на третью сессию Верховной Рады 9 созыва, объявил о введении электронного документооборота в парламенте, а также анонсировал перевод на английский некоторых законов.

Источник: трансляция согласительного совета ВР

Прямая речь: "Мы начинаем работу в третьей сессии Верховной Рады.  Я хочу поблагодарить всех субъектов законодательной инициативы за то, что они вовремя подали свои законопроектных предложения. Результатом стала весомая наработка.

За весь период Верховной Рады только в 1997-м, 1999-м и 2006 году, если я не ошибаюсь, был план законопроектных работ. Мы сейчас это внесли как обязательную норму в регламент – и теперь мы будем двигаться навстречу тому, чтобы идти по соответствующему плану.

Впервые будет выделен такой блок, как законопроекты институциональные основные. И второй, дополнительный блок – внесение изменений и дополнений в уже существующие законодательные акты.

Что касается основных законопроектов – это будет касаться изменений в Конституцию Украины; это будет касаться проектов законов, которые предусмотрены Конституцией, но до сих пор не разработаны – таких законопроектов более 20; дальше это будет касаться кодифицированных актов – мы сконцентрируем свое внимание на соответствующих кодификациях, причем как на создание новых кодексов, так и на рекодификации уже существующих кодексов.

На сегодня некоторые кодексы существуют с более чем тысячей поправок, изменений и дополнений - это уже давно требует от нас системного переосмысления. В первую очередь, это касается Гражданского кодекса, Уголовного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях или Кодекса об административных деликтах

Кроме того, будет блок законов, касающихся первичной разработки. Каждый из вас подавал их – они изложены отдельным направлением. Отдельно – блок ратификации. Также отдельно – это внесение изменений и дополнений в те законодательные акты, которые существуют".

Детали: Стефанчук также сказал, что надо "вычистить законодательный мусор" – законы, постановления, распоряжения, которые утратили актуальность

Также, по его словам, важные для инвесторов законы будут переведены на английский язык.

Рабочая группа проверила 15 законов на соответствие Конституции – и их сведут в одну законодательную инициативу.

О референдуме: "Также мы провели очередную рабочую группу по народовластию – и результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается гражданским обществом. Привлечены все общественные организации, которые в этом секторе работают, – и "Опора" и РПР, и другие. И я думаю, что в ближайшее время мы также внесем его в парламентский зал".

Об e-документообороте: "С этой недели мы осуществляем переход на электронную форму своей деятельности – и эти полгода будет действовать параллельно электронная и бумажная, что позволит привыкнуть к новым правилам, создать алгоритмию процессе и предложить абсолютно новое качество деятельности депутатского корпуса".

Алена Рощенко, УП

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Темы: Верховная Радазаконодательствореферендум
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