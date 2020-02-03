Эрдоган уже в Киеве: в программе стратсовет и бизнес-форум

2502 просмотра
Понедельник, 3 февраля 2020, 13:20

Президент Владимир Зеленский встречается с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Украину с официальным визитом.

Источник: Офис президента, "Украинская правда"

Детали: Торжественная церемония встречи состоялась возле Мариинского дворца в Киеве.

Согласно программе, обнародованной ОП, после встречи президентов в формате один на один состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством Зеленского и Эрдогана. Также будут подписаны украинской-турецкие двусторонние документы.

Главы государств встретятся с представителями средств массовой информации.

Также президенты Украины и Турецкой Республики примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Дополнительно: В соцсетях киевляне жаловались на пробки из-за президентского кортежа.

Украинская правда
Темы: Турция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Помощь ВСУ, водительские права и миграция: Украина и Турция подпишут несколько соглашений 2 февраля 2020, 16:18
Зеленский встретится с Эрдоганом в Киеве 1 февраля 2020, 11:32
Макрон обвинил Эрдогана во вмешательстве в конфликт в Ливии 30 января 2020, 09:02
Все новости
Главные новости
Если бы выборы, в Верховную Раду точно прошли бы только 4 партии
Появился новый рейтинг доверия к власти
Иран перестал делиться с Украиной доказательствами после утечки записи пилота
Разумков – нардепам: Из удобных кресел ВР можно быстро снова стать ближе к людям
Все новости
Фото

Сестры с альбинизмом очаровывают мир своей красотой

исследование

Мозг может состариться от чрезмерного потребления алкоголя и табака

Музыка

20 самых лучших украинских песен за 20 лет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів