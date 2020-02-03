Эрдоган уже в Киеве: в программе стратсовет и бизнес-форум

Президент Владимир Зеленский встречается с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Украину с официальным визитом.

Источник: Офис президента, "Украинская правда"

Детали: Торжественная церемония встречи состоялась возле Мариинского дворца в Киеве.

Согласно программе, обнародованной ОП, после встречи президентов в формате один на один состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством Зеленского и Эрдогана. Также будут подписаны украинской-турецкие двусторонние документы.

Главы государств встретятся с представителями средств массовой информации.

Также президенты Украины и Турецкой Республики примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Дополнительно: В соцсетях киевляне жаловались на пробки из-за президентского кортежа.