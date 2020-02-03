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Дело MH17: в Нидерландах предъявили обвинение подозреваемым – СМИ

Понедельник, 3 февраля 2020, 15:17
Дело MH17: в Нидерландах предъявили обвинение подозреваемым – СМИ

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины и вызвала их для следственных действий.

Об этом агентству ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьин.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Один из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа из двух голландских адвокатов и одного российского", - сказала она.

Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться согласно всем нормам международного права.

"При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубоким уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного судопроизводства, коим является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", - подчеркнула адвокат.

Напомним, один или несколько подозреваемых по делу сбивания МН17 хотят присоединиться к судебному процессу и быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

Как сообщалось, суд над подозреваемыми в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17 растянется на 25 недель.

График судебных заседаний будет таким: 9-13 марта 2020; 23-27 марта 2020 года; 8 июня - 3 июля 2020; 31 августа - 13 ноября 2020; 1 февраля - 26 марта 2021.

Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги. Заседание будут транслировать в прямом эфире.

Как известно, объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот"). Им предъявлены обвинения в убийстве.

"Европейская правда"

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Темы: MH17Нидерланды
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