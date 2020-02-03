В аэропорту Мадрида аварийно сел самолет без колеса и со сломанным двигателем

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Понедельник, 3 февраля 2020, 21:26

Вечером в понедельник в аэропорту Мадрида успешно приземлился самолет авиакомпании Air Canada, у которого во время взлета сломалось шасси и его части попали в двигатель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Рейс AC837 вылетел из мадридского аэропорта в направлении Торонто в 14.33, через полчаса пилот сообщил, что должен вернуться в пункт назначения из-за "технических проблем". Причиной стала сломанная во время взлета часть шасси.

Отмечается, что это очень рискованный инцидент, поскольку отсутствие шины логично влияет на устойчивость самолета Boeing 767 во время чувствительных для каждого полета моментов взлета и посадки.

Кроме того, по предположениям источников, элементы шасси могли попасть в двигатель, который отказал. Однако, как отмечается, точные обстоятельства объяснит уже пилот.

Отмечается, что экстренная посадка самолета была успешной, хотя, по данным отдельных пассажиров, "все тряслось".

Пассажиры в соцсетях поделились в видео посадки.

До совершения аварийной посадки, которая бы обеспечила максимальные гарантии 128 пассажирам на борту, самолет должен был выработать лишнее топливо. Именно поэтому он в течение нескольких часов кругами летал над Испанией на незначительной высоте.

Темы: Испания авиа аэропорт


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