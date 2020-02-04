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Кабмин запустит сайт с тарифами на газ в регионах

Вторник, 4 февраля 2020, 03:39
Кабмин запустит сайт с тарифами на газ в регионах

Кабинет министров вскоре запустит сайт, где будет отображена структура тарифов на газ в разных городах страны.

Источник: заместитель руководителя ОП Юлия Кузнецов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "До конца месяца у нас будет отдельный сайт, где по каждому городу будет видно, какая структура тарифа, по сколько эта компания покупает газ, какая скидка будет предоставляться по каждому городу. И не иначе как мы с вами, каждый из нас, который получает платежку, должен контролировать, а эффективно ли эти деньги расходуются."

Детали: Такой сайт является ответом на действия властей на местах, которые иногда не могут объяснить жителям собственных городов, почему размер платежки за коммунальные услуги именно такой.

По ее словам, около 90% коммунальных предприятий принадлежат местной власти, а половина их руководителей является "фактически беспомощными" в управлении предприятиями.

Узнать больше: Цена на газ для населения: что именно изменил Кабмин и как это отразится на счетах

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: газКабинет министровНефтегазОфис президента
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