В Офисе Зеленского проводят собеседования с кандидатами в Кабмин – источники

В Офисе президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство.

Об этом сообщили сразу несколько источников УП в Кабмине.

По данным собеседников в правительстве, первая большое собеседование состоялась в субботу, 1 февраля, на Банковой.

С потенциальными кандидатами разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

По данным УП, у Зеленского рассматривают возможность разделения двух действующих министерств: с Минэкономики могут выделить министерство АПК, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

Кроме того, у президента есть вопросы к нескольким министрам, например, к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вице-премьеров.

По данным УП, на этой неделе, возможно уже во вторник, в Верховной Раде должны проголосовать за увольнение министра развития громад и территорий и назначение вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе того же вице-премьер-министра.

Вопрос обновления правительства, по информации УП, будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка - будут назначать новых заместителей и советников.