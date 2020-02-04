Зима спасает репутацию: в Украину идут морозы

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Вторник, 4 февраля 2020, 12:12

До конца недели украинцам прогнозируют усиление похолодание, ожидаются морозы до -10 градусов и ниже.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Самая сложная погода 5-го февраля в результате выхода южного циклона, ожидается в центральных, восточных областях, на юге, в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье.

До конца недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже".

Детали: 5-го февраля из-за циклона Petra в Украине ожидается сильный снег или дождь, сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололедица.

 

Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и Карпатах.

На севере Украины и значительной части не горного Запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие.

 

Температура воздуха в среду днем ​​в Украине будет невысокой, от 1 мороза до 3 тепла. На юге +5+10, но уже 6-го февраля похолодает.

В Киеве ожидается сильный штормовой ветер 5 февраля. Ночью в столице пройдут дождь и мокрый снег, утром - мокрый снег, снег.

 

Украинская правда
Темы: погода Украина


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