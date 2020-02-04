Стало известно главное требование украинцев к Зеленскому

64% украинцев больше всего ждут от президента Владимира Зеленского прекращения военных действий на Востоке страны.

Источник: результаты январского опроса Социологической группы "Рейтинг"

Дословно: "Прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту (64%).

За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности".

Детали: Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45% опрошенных, возрождения промышленности – 30%.

24% ждут от Зеленского повышения социальных стандартов и 22% – повышения качества медицины.

Исследование проходило 22-26 января. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.