Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно главное требование украинцев к Зеленскому

Вторник, 4 февраля 2020, 11:15
Стало известно главное требование украинцев к Зеленскому
Фото president.gov.ua

64% украинцев больше всего ждут от президента Владимира Зеленского прекращения военных действий на Востоке страны.

Источник: результаты январского опроса Социологической группы "Рейтинг"

Дословно: "Прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту (64%).

За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности". 

 

Детали: Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45% опрошенных, возрождения промышленности – 30%.

24% ждут от Зеленского повышения социальных стандартов и 22% – повышения качества медицины. 

 

Исследование проходило 22-26 января. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: опросвойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
опрос
Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ
Почти треть россиян поддерживают действия Пригожина – опрос
Среди американцев выросла поддержка предоставления Украине оружия - опрос
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: