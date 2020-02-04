Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы оценили новогоднее обращение Зеленского

Вторник, 4 февраля 2020, 11:38
Украинцы оценили новогоднее обращение Зеленского

Среди тех, кто видел новогоднее обращение Владимира Зеленского, две трети граждан оценили его положительно.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 22-26 января

Дословно: "76% опрошенных видели новогоднее поздравление президента Зеленского. Среди них две трети оценили его положительно, 22% - нейтрально, 13% - отрицательно".

Детали: В общем, по результатам опроса, 50% респондентов ожидают изменений, а 42% в надежде. В то же время треть испытывает разочарование, каждый пятый - незащищенность, напряженность или возмущение, каждый восьмой - отчаяние и растерянность.

Отмечается, что за последние 2 года в обществе выросли настроения ожидания изменений и надежды, уменьшились - разочарование, напряженности и возмущение.

 

Опрос проводился 22-26 января 2020 года среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал украинцев объединиться, независимо от предпочтений, идеалов или языка общения.
  • Зеленский призвал украинцев научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны: "Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен?".
  • В социальных сетях обращение вызвало бурное обсуждение и флешмобы с условным слоганом #дляменяестьразница.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийопроссоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: