Украинцы оценили новогоднее обращение Зеленского
Среди тех, кто видел новогоднее обращение Владимира Зеленского, две трети граждан оценили его положительно.
Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 22-26 января
Дословно: "76% опрошенных видели новогоднее поздравление президента Зеленского. Среди них две трети оценили его положительно, 22% - нейтрально, 13% - отрицательно".
Детали: В общем, по результатам опроса, 50% респондентов ожидают изменений, а 42% в надежде. В то же время треть испытывает разочарование, каждый пятый - незащищенность, напряженность или возмущение, каждый восьмой - отчаяние и растерянность.
Отмечается, что за последние 2 года в обществе выросли настроения ожидания изменений и надежды, уменьшились - разочарование, напряженности и возмущение.
Опрос проводился 22-26 января 2020 года среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал украинцев объединиться, независимо от предпочтений, идеалов или языка общения.
- Зеленский призвал украинцев научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны: "Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен?".
- В социальных сетях обращение вызвало бурное обсуждение и флешмобы с условным слоганом #дляменяестьразница.