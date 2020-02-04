Каждый второй доволен новогодним обращением Зеленского

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Вторник, 4 февраля 2020, 12:38

Среди тех, кто видел новогоднее обращение Владимира Зеленского, две трети граждан оценили его положительно.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 22-26 января

Дословно: "76% опрошенных видели новогоднее поздравление президента Зеленского. Среди них две трети оценили его положительно, 22% - нейтрально, 13% - отрицательно".

Детали: В общем, по результатам опроса, 50% респондентов ожидают изменений, а 42% в надежде. В то же время треть испытывает разочарование, каждый пятый - незащищенность, напряженность или возмущение, каждый восьмой - отчаяние и растерянность.

Отмечается, что за последние 2 года в обществе выросли настроения ожидания изменений и надежды, уменьшились - разочарование, напряженности и возмущение.

 

Опрос проводился 22-26 января 2020 года среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда
Темы: Зеленский опрос социология


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