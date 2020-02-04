ГБР поймало на взятке чиновника Кабмина

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Вторник, 4 февраля 2020, 20:18

Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн грн "отката" от строительной компании.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина через посредника требовал от представителя строительной компании 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Руководитель Управления задержан непосредственно при получении им 2 миллионов гривень.

 

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

 

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Темы: ГБР коррупция Кабинет министров


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