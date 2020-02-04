У Зеленского успокаивают – воду в Крым пускать не собираются

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Вторник, 4 февраля 2020, 23:20

Украина не планирует возобновлять по Северо-Крымскому каналу подачу воды в анексированный Крым.

Источник: facebook постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича

Прямая речь: "В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности".

Детали: Кориневич сообщил, что 11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области с целью ознакомления с вопросами, связанными с временно оккупированными территориями АР Крым и Севастополя.

Комиссия планирует посетить КПВВ "Каланчак" и дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку она находится в непосредственной близости от КПВВ.

Прямая речь: "Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией у админграницы с временно оккупированной АР Крым".

Что было раньше: В октябре прошлого года глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов в комментарии корреспонденту проекта Радио Свобода рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя идею Аристова, заявил, что продажа воды в аннексированный Крым будет означать сдачу позиций по деоккупации полуострова.

Темы: Крым оккупация вода


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