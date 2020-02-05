Зеленский проверил выполнение указов президента

469 просмотров
Среда, 5 февраля 2020, 00:22

Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященную выполнению поставленных перед правительством задач.

Источник: пресс служба президента

Прямая речь: "Выдано два указа Президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнена".

Детали: По словам президента, Министерство развития общин и территорий не выполнило задачу по разработке законопроекта о повышении способности Агентства регионального развития в конкурентоспособности, обеспечения разработки и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 годы.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачу по заключению соглашения о разделе продукции и о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Госэкоинспекции.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло мер по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения.

Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.

Также президент отметил, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты:

  • О внутреннем водном транспорте
  • О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
  • О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.
  • О внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития, по усилению защиты прав интеллектуальной собственности.

Владимир Зеленский призвал правительство и парламент активизировать работу.

Николай Донев, УП
Темы: Зеленский Верховная Рада законодательство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Труба снова судится против Зеленского и ГБР 4 февраля 2020, 21:49
Рада отправила на повторную подготовку законопроект о "ворах в законе" 4 февраля 2020, 16:43
Зеленский одобряет принятие закона о невозвращении Приватбанка Коломойскому 4 февраля 2020, 16:42
Все новости
Главные новости
ГБР поймало на взятке чиновника Кабмина
Спасатели просят водителей в ближайшие дни не выезжать из городов
Украина выиграла у России апелляцию в ВТО
Дело "Золотой Мандарин Ойл": экс-заминистра суд избрал залог в 7 миллионов
Все новости
ТаблоID

Что о себе рассказывает пятикратная обладательница "Грэмми" Билли Айлиш

тест

У меня авитаминоз? Что вы знаете о нехватке витаминов

мнение

8 причин, почему стоит гулять утром

Поиск по сайту
Архив
Весь архів