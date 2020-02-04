Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач.

Источник: пресс служба президента

Прямая речь: "Выдано два указа Президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнена".

Детали: По словам президента, Министерство развития общин и территорий не выполнило задачу по разработке законопроекта о повышении способности Агентства регионального развития в конкурентоспособности, обеспечения разработки и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 годы.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачу по заключению соглашения о разделе продукции и о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Госэкоинспекции.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло мер по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения.

Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.

Также президент отметил, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты:

О внутреннем водном транспорте

О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

О внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития, по усилению защиты прав интеллектуальной собственности.

Владимир Зеленский призвал правительство и парламент активизировать работу.