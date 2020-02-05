Водителей предупреждают о метелях, местами уже 30 см снега

По состоянию на утро 5 февраля в центральных, южных областях идет дождь, местами сильный дождь, в западных, северных, северо-восточных областях небольшой снег, дороги мокрые, местами прирост снега достиг 30 см.

Источник: Укравтодор, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно Укравтодор: "Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской области местами гололедица. На перевальных участках дорог в течение ночи значительные снежные осадки, где выпало до 30 см. (Ужоцкий перевал). Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано".

Детали: Сообщается, что сейчас при Укравтодоре работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Дороги государственного значения чистят от снега, спуски, подъемы, мосты, путепроводы, закругленные участки дорог обрабатывают противогололедными материалами. Для этого задействовано 578 единиц техники и 773 рабочих.

По данным ГСЧС, 5 февраля прогнозируют сильный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, в Карпатах сильный снег (прирост снежного покрова 30-50 см).

Сейчас в результате осложнения погодных условий обесточен 41 населенный пункт в двух областях (Одесская – 24, Ивано-Франковска – 17). На местах работают бригады облэнерго.

Сложные погодные условия ожидаются также 6 февраля. В центральных областях прогнозируют значительный снег, в восточных областях значений снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица, до 10-15 см снега.

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей до 30-50 см снега, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В южных областях сильный дождь с переходом в мокрый снег, до 10-15 см снега, порывы ветра 17-22 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В Киеве прогнозируют значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем ​​порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности).

Снегопады прекратятся 7-9 февраля. Но температура воздуха понизится до 7-13° мороза ночью и до -6° днем; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем ​​5-10° мороза.