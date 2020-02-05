В фракции "Слуга народа" стало больше депутатов

Народным депутатом фракции "Слуга народа" в Верховной Раде стал директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Источник: заседание Верховной Рады 5 января

Детали: В начале заседания глава Верховной Рады Дмитрий Рзумков объявил о вхождении народного депутата Александра Санченко в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины 9-го созыва.

Что было раньше: 14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Слуги народа" Ирины Венедиктовой. Перед этим президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу, а другим указом назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Бюро.

31-летний директор из правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко был включен в избирательный список "Слуги народа" под № 137.