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В фракции "Слуга народа" стало больше депутатов

Среда, 5 февраля 2020, 10:03
В фракции Слуга народа стало больше депутатов

Народным депутатом фракции "Слуга народа" в Верховной Раде стал директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Источник:  заседание Верховной Рады 5 января

Детали: В начале заседания глава Верховной Рады Дмитрий Рзумков объявил о вхождении народного депутата Александра Санченко в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины 9-го созыва.

Что было раньше: 14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Слуги народа" Ирины Венедиктовой. Перед этим президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу, а другим указом назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Бюро.

31-летний директор из правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко был включен в избирательный список "Слуги народа" под № 137.

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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