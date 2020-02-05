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В Украину идет холод и сильный снег

Среда, 5 февраля 2020, 12:06
В Украину идет холод и сильный снег

В ближайшие дни в Украине похолодает, дождь сменится сильным снегом со штормовым ветром.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: 6 февраля в южных и восточных районах страны, а также в Днепропетровской области ночью и утром ожидается значительный, местами сильный снег, днем – умеренный снег. В течение суток от 1° тепла до 5° мороза. Ветер порывами 20-25 м/с.

В Приазовье и Крыму мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед, температура от 0° до 5° тепла.

На остальной территории страны ночью без существенных осадков, 4-9° мороза, днем возможен небольшой снег, около 0°. В Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза. На дорогах гололедица. Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на 6 февраля без существенных осадков, 6-8° мороза, днем ожидается небольшой снег, гололедица, около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура днем 6 февраля была зафиксирована в Киеве в 1990 году и составила 7,6° тепла, самая низкая ночью – 30,4° мороза в 1929 году.

7 февраля в юго-восточной части страны днем ожидается небольшой снег, в Карпатах умеренный, ночью местами значительный снег. В северных, центральных и большинстве западных областей без существенных осадков днем, на дорогах гололедица.
Ночью -6-11°, днём 1-6° мороза, в южных областях ночью 3-9° мороза, днем от 5° мороза до 1° тепла.
Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на 7 февраля ожидают небольшой снег, 6-8° мороза, днем без осадков, 2-4° мороза, на дорогах гололедица.  

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Темы: погода
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