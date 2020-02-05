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Отныне электронную подпись можно записать на ID-паспорт

Среда, 5 февраля 2020, 12:09
Отныне электронную подпись можно записать на ID-паспорт

Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали новую услугу - квалифицированную электронную подпись на ID-карту.

Источник: МВД

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Это возможность считывать данные всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использование в качестве надежной защиты за счет электронной подписи.

Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID - карту можно получить бесплатно".

Детали: Отмечается, что ID-карта (так называемый ID-паспорт - ред.) выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту, содержащим биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.

Услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года.

 

Сейчас услугу можно получить двумя способами: - сразу после получения новой ID-карты - в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации лица; - записать на ранее выданную ID-карту - в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации.

Для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении.

Отмечается, что оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако, в случае нежелания собственника ID-карты получить такую ​​услугу, он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной цифровой подписи.

Как сообщает МВД, первым гражданином, который воспользовался новой услугой, стал президент Владимир Зеленский. Квалифицированная электронная подпись была записана на новый паспорт в форме ID-карты главы государства, полученный им вместо старого паспорта-книжечки.

 

Дополнительно: Через две недели МВД обещает представить фото-, видеофиксацию нарушений на дорогах и электронный паспорт в смартфоне.

Украинская правда

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Темы: диджитализацияпаспорт МВДтехнологии
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