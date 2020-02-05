Отныне электронную подпись можно записать на ID-паспорт

628 просмотров
Среда, 5 февраля 2020, 13:09

Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали новую услугу - квалифицированную электронную подпись на ID-карту.

Источник: МВД

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Это возможность считывать данные всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использование в качестве надежной защиты за счет электронной подписи.

Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID - карту можно получить бесплатно".

Детали: Отмечается, что ID-карта (так называемый ID-паспорт - ред.) выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту, содержащим биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.

Услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года.

 

Сейчас услугу можно получить двумя способами: - сразу после получения новой ID-карты - в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации лица; - записать на ранее выданную ID-карту - в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации.

Для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении.

Отмечается, что оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако, в случае нежелания собственника ID-карты получить такую ​​услугу, он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной цифровой подписи.

Как сообщает МВД, первым гражданином, который воспользовался новой услугой, стал президент Владимир Зеленский. Квалифицированная электронная подпись была записана на новый паспорт в форме ID-карты главы государства, полученный им вместо старого паспорта-книжечки.

 

Дополнительно: Через две недели МВД обещает представить фото-, видеофиксацию нарушений на дорогах и электронный паспорт в смартфоне.

Украинская правда
Темы: диджитализация паспорт МВД технологии


powered by lun.ua
Материалы по теме
Штрафы в смартфоне: водители смогут платить за нарушение ПДД онлайн 21 января 2020, 17:41
Минцифры запустило сериалы, которые будут обучать цифровой грамотности 21 января 2020, 11:37
Вице-премьер похвастался, что сэкономил 1,4 бюджетных миллиарда 16 января 2020, 12:29
Все новости
Главные новости
Вятрович и еще десяток нардепов предлагают запретить фильмы и музыку в автобусах
В Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам экономике: уже есть кандидатуры
Дубилет отреагировал на претензии к его методу оценки населения Украины
МинВОТ может возглавить экс-заместитель Кличко
Все новости
Образование

Началась регистрация на ЗНО-2020. Как это сделать онлайн

безопасность

Какая она, украинская Википедия, и можно ли ей доверять

здоровье

9 признаков, указывающих на то, что вы недостаточно спите

Поиск по сайту
Архив
Весь архів