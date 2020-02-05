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Полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников

Среда, 5 февраля 2020, 13:35

В Николаеве инспектор полиции Антон Симаков на встрече выпускников обокрал своих одноклассников. Правоохранителя уволили 5 февраля.

Источник: пресс-служба полиции Николаевской области, "Преступности.НЕТ"

Дословно: "По поводу информации о позорном поведении инспектора полиции на встрече выпускников, которая появилась в СМИ, главное управление Национальной полиции в Николаевской области официально сообщает, что с сегодняшнего дня указанный работник уволен из рядов полиции.

Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат честь звание полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задета наша честь и достоинство".

Детали: Отмечается, что по данному факту проводится служебное расследование, материалы которого передадут в ГБР. 

По словам собеседника УП в правоохранительных органах области, речь идет об Антоне Симакове. В последней декларации Симаков указал 141 тысячу гривен заработной платы.

Информация о краже появилась в николаевском издании "Преступности.НЕТ". Отмечается, что происшествие случилось 1 февраля.

В сети опубликовали видео, где зафиксировано, как во время отдыха мужчина, который остался за столиком один, рыщет по сумкам.

Посетители заметили, что с их кошельков исчезли средства и вызвали полицию. В заведении им предоставили соответствующую запись.

Полицейский извинился перед одноклассниками, а они отказались обращаться с заявлением в полицию.

Украинская правда
Темы: полицияНиколаевНиколаевская область
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