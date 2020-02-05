Джепарова: Российские СМИ подхватили манипуляцию со словами Помпео о Крыме

Бывшая первая заместитель министра информационной политики Эмине Джепарова отрицает, что госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Киеве 31 январю дал понять, что международное сообщество считает Крым "потерянным".

Источник: Facebook-посты Джепаровой, которые стали реакцией на материал НВ и публикации российских СМИ

Прямая речь Эмине Джепаровой: "Российские СМИ подхватили некачественный (в части Крыма) материал НВ о встрече с Помпео и дальше с "сенсационными" заголовками несут ту "правду", в которую сами хотят верить".

Детали: Помпео 31 января в Киеве встретился с президентом, министром обороны, главой МИД, а также пообщался 1,5 часа с представителями антикоррупционной сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты.

Издание НВ со ссылкой на участников полуторачасовой встречи писало, что там говорилось и о Крыме. И якобы после просьбы Джепаровой держать Крым в фокусе внешней политики США, а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне, у Помпео была такая реакция, будто "у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму".

Прямая речь Елены Трегуб, генсекретаря Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны, основанного "Transparency International": "Он (Помпео) сказал, что Крым потерян и мировые игроки прекрасно понимают, что Крым потерян, и что Украина могла отдать Крым, а Россия – это не та страна, у которой что-то можно забрать".

Позднее Трегуб обратилась в редакцию НВ, чтобы уточнить сказанное Помпео. По ее словам, госсекретарь дал понять, что международное сообщество считает Крым потерянным, – и на встрече как раз и обсуждали, как держать Крым на повестке дня.

Комментарий Джепаровой: "Медийная манипуляция, по типу этой, недопустима. Как участник встречи, должна отметить, что выражение лица госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ".

Другие подробности: Джепарова подчеркнула, что на встрече говорили о реформах и антикоррупции, инвестициях и бизнесе. Вопрос о Крыме она действительно поднимала, но не считает этическим передавать слова государственного секретаря в этом отношении – считает, что это должно сделать посольство США или Госдеп.

Джепарова отметила, что официальные позиция США относительно аннексии Крыма четка, она зафиксирована во многих международных документах и ​​никоим образом не изменилась "несмотря на попытки российской пропаганды выдавать желаемое за действительное".

Джепарова добавила, что НВ не обращалось к ней за комментариями о встрече с участием Помпео.

"Украинская правда" обратилась к посольству США в Киеве за комментарием.