Пограничники рассказали, в какие страны все чаще ездят украинцы

На 4 миллиона украинцев больше пересекли границу в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Источник: Facebook-страница Государственной пограничной службы

Дословно: "Большую часть от оформленных пассажиров в 2019 году – около 75 млн человек – составили граждане Украины. По сравнению с 2018 годом – это почти на 4 млн больше".

Детали: По данным пограничников, сухопутную границу со странами ЕС пересекло около 30,5 млн украинцев, которых как на выезд так и на въезд следовало по 15 млн.

Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018-м. В то же время пограничники указывают, что тенденция к росту пассажиропотока в ЕС наблюдалась еще до наступления безвиза.

Самолетами в 2019 году путешествовали более 15 млн украинцев (по сравнению с предыдущим годом эта цифра увеличилась более чем на 3,5 млн человек), причем как на выезд так и на въезд оформлено по 7,5 млн украинских пассажиров.

Что касается стран, в которые направлялись украинцы, то по суше чаще всего они следовали в Польшу (туда последовало 9,9 млн украинцев).

В Россию направлялись 3,9 млн граждан Украины (уменьшение на 6%), а в Венгрию – 3,4 млн украинцев (на 5% больше).

Спрос также продолжают иметь Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), Словакия (1 млн).

Среди туристических стран украинцы отдали предпочтение Катару (+ 37%), Египту (+ 36%), Грузии (+23%), Турции (+21%), ОАЭ (+20%), Кипру (+15%).

Кроме того, отмечалось увеличение потока украинцев в европейские страны: в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 р.), Испанию (в 1,6 р.), Грецию (+46%), Францию ​​(+13%), Чехию (+38%).

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