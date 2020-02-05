Пограничники рассказали, в какие страны все чаще ездят украинцы
На 4 миллиона украинцев больше пересекли границу в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
Источник: Facebook-страница Государственной пограничной службы
Дословно: "Большую часть от оформленных пассажиров в 2019 году – около 75 млн человек – составили граждане Украины. По сравнению с 2018 годом – это почти на 4 млн больше".
Детали: По данным пограничников, сухопутную границу со странами ЕС пересекло около 30,5 млн украинцев, которых как на выезд так и на въезд следовало по 15 млн.
Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018-м. В то же время пограничники указывают, что тенденция к росту пассажиропотока в ЕС наблюдалась еще до наступления безвиза.
Самолетами в 2019 году путешествовали более 15 млн украинцев (по сравнению с предыдущим годом эта цифра увеличилась более чем на 3,5 млн человек), причем как на выезд так и на въезд оформлено по 7,5 млн украинских пассажиров.
Что касается стран, в которые направлялись украинцы, то по суше чаще всего они следовали в Польшу (туда последовало 9,9 млн украинцев).
В Россию направлялись 3,9 млн граждан Украины (уменьшение на 6%), а в Венгрию – 3,4 млн украинцев (на 5% больше).
Спрос также продолжают иметь Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), Словакия (1 млн).
Среди туристических стран украинцы отдали предпочтение Катару (+ 37%), Египту (+ 36%), Грузии (+23%), Турции (+21%), ОАЭ (+20%), Кипру (+15%).
Кроме того, отмечалось увеличение потока украинцев в европейские страны: в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 р.), Испанию (в 1,6 р.), Грецию (+46%), Францию (+13%), Чехию (+38%).
Предыстория:
- 14 января пограничники сообщили, что в 2019 году граждане значительно меньше пересекали границу с Россией, и стали чаще путешествовать морем и по воздуху.