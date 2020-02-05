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В КГГА разоблачили мошенническую схему: 4 миллиона на незаконном патенте

Среда, 5 февраля 2020, 15:02
В КГГА разоблачили мошенническую схему: 4 миллиона на незаконном патенте

Правоохранители разоблачили мошенническую схему в КГГА, в результате которой за 10 лет злоумышленники присвоили 4 миллиона гривен на незаконном патенте.

Источник: прокуратура Киева, СБУ, КГГА

Дословно прокуратура: "Сообщено о подозрении бывшему заместителю директора Департамента земельных ресурсов КГГА и бывшему начальнику отдела КП" Киевский институт земельных отношений" в умышленном нарушении авторского права и совершении мошеннических действий, что нанесло территориальной общине города Киева материальный ущерб в крупном размере".

Детали: С 1999 года с целью ведения городского земельного кадастра столицы Главное управление земельных ресурсов КГГА за средства городского бюджета создало и усовершенствовало "Автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра" ("ПК Кадастр"). Указанная система используется Департаментом земельных ресурсов КГГА, как правопреемником Главного управления земельных ресурсов до сих пор.

В то же время в 2007 году подозреваемые (по данным из открытых реестров - Виктор Иващенко и Денис Дудко) получили авторские права на эту программу и с 2008 по 2018 незаконно получали роялти.

По данным следствия, за 10 лет злоумышленники нанесли местной общине убытки на 4,3 миллиона гривен.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 176 УК Украины. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время досудебного расследования лицензионные договоры, по которым подозреваемые систематически получали от коммунального предприятия незаконное вознаграждение, расторгнуты.

В Киевской администрации заявили, что расследование в отношении бывшего заместителя директора Департамента и бывшего начальника отдела КП "Киевский институт земельных отношений" провели по заявлению Департамента земельных ресурсов КГГА.

Кроме того, Департамент земресурсов сейчас решает вопрос о защите нарушенного права интеллектуальной собственности в судебном порядке.

Украинская правда
Темы: КиевпрокуратураСБУ
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