РФ использует Украину для испытаний кибератак

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Четверг, 6 февраля 2020, 00:23

Россия использует Украину в качестве испытательной площадки для проведения кибератак.

Источник: компания SentinelLabs

Детали: Занимается этим в частности российская группа Gameredon.

В отчете, который опубликовала SentinelLabs, речь идет о 5 тысячах "уникальных объектов в сфере безопасности" в Украине, которые атаковали хакеры. Делают они это с помощью модифицированной вирусной программы для операционной системы Windows. Последняя, ​​среди прочего, направлена ​​на сбор и завладения данными, поиск инструкций к серверу дистанционного контроля.

По словам главы компании Виталия Кремеза, вероятно атаки России по Украине - "это подготовка, которую могут применить к другим целям в интересах РФ".

Отмечается, что хакерская группа Gameredon проводит атаки с 2013 года. С тех пор она значительно расширила масштаб своих операций.

Украинская правда
Темы: Росcия хакеры Украина


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