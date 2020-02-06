Зеленский уговаривает "слуг народа" на фракции поддержать земельную реформу

Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривает народных депутатов голосовать за земельную реформу.

Источник: корреспондент "Украинской правды", представители партии "Слуга народа"

Детали: Заседание фракции началось в 9 утра, до начала работы парламента в 10 утра оно уже закончится.

Как ожидается, в четверг Верховная Рада будет рассматривать законопроект об открытии рынка земли.

Зеленский уговаривает депутатов проголосовать реформу земли во втором чтении до конца этой недели – то есть за четверг-пятницу.

Спикер Дмитрий Разумков говорит, что на это надо минимум неделю.

Депутаты решили идти по регламенту и не спешить.

Кроме рынка земли, обсуждали закон об уменьшении количества депутатов Верховной Рады до 300.

Также президента спрашивали об обысках СБУ на канале "1+1". Зеленский заверил депутатов, что обыски не имеют ничего общего с профессиональной деятельностью журналистов – ищут, кто прослушивал и кто монтировал записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

Кадровые вопросы Кабинета министров президентская фракция не обсуждает, хотя это также планировалось.

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