Зеленский уговаривает "слуг народа" на фракции поддержать земельную реформу

Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривает народных депутатов голосовать за земельную реформу.

Источник: корреспондент "Украинской правды", представители партии "Слуга народа"

Детали: Заседание фракции началось в 9 утра, до начала работы парламента в 10 утра оно уже закончится.

Как ожидается, в четверг Верховная Рада будет рассматривать законопроект об открытии рынка земли.

Кадровые вопросы Кабинета министров президентская фракция не обсуждает, хотя это также планировалось.