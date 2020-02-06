Зеленский уговаривает "слуг народа" на фракции поддержать земельную реформу

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Четверг, 6 февраля 2020, 09:38

Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривает народных депутатов голосовать за земельную реформу.

Источник: корреспондент "Украинской правды", представители партии "Слуга народа"

Детали: Заседание фракции началось в 9 утра, до начала работы парламента в 10 утра оно уже закончится.

Как ожидается, в четверг Верховная Рада будет рассматривать законопроект об открытии рынка земли.

Кадровые вопросы Кабинета министров президентская фракция не обсуждает, хотя это также планировалось.

Темы: Зеленский Слуга народа земля Верховная Рада


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