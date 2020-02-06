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Зеленский с командой презентовал приложение "Дія"

Четверг, 6 февраля 2020, 11:12
Мстислав Баник, руководитель проекта Дія

Команда президента Владимира Зеленского представила проект "Дія, который начинает цифровизацию отношений государства и гражданина.

Источник: трансляция презентации

Прямая речь Зеленского: "Диджитализация – это не только сложное слово, это и очень сложный процесс. Мы работаем вместе, не жалея сил, нервов, а некоторые даже собственного здоровья. Именно поэтому сегодня с нами нет главного драйвера цифровизации страны Михаила Федорова...

Государство должно быть для человека просто сервисом – удобным, простым и понятным. Сегодня мы делаем первый шаг – представляем мобильное приложение "Дія". Теперь оно доступно в Apple Store и Google Play.

Отныне 9 миллионов украинцев могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

Другие страны идут к этому годами, мы смогли за полгода. Украина стала третьей страной Европы, которая имеет нечто подобное. На создание этого приложения не было потрачено ни одной гривни государственного бюджета

 
Сайт президента

Мы не останавливаемся. К концу зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам: с помощью смартфона граждане смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и прочее.

С Нового года в пилотном режиме стартовала услуга e-малятко, сейчас она доступна уже в Харькове, в Виннице, в Кривом Роге и в Луцке. Через несколько месяцев e-малятко появится еще в десятках крупных городов Украины. E-малятко объединяет до 10-ти государственных услуг, нужных при рождении ребенка. Теперь эти услуги можно получить по одному заявлению в роддоме или вообще онлайн – без подачи 37 различных документов и похода по 11 учреждениям, как это было раньше

Вообще наша цель – сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью смартфона и интернета. В том числе – голосовать на президентских, парламентских или местных выборах. Это наша мечта, и мы это сделаем. Это вызов амбициозный, но достижимый.

...У нас есть талантливые люди, которые умеют достичь цели, достичь изменений. Говорят, что еще нужна политическая воля – у меня есть воля, а значит у нас будет e-страна".

Детали: Зеленский отметил, что получение справок теперь не будет зависеть от настроения или рабочего графика мелких чиновников.

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что запуск "Дії" после 5 месяцев подготовки – это "старт строительства государства в смартфоне".

Он убежден, что это будет способствовать преодолению коррупции, а также уменьшению отказов в предоставлении административных услуг уже в этом году как минимум вдвое.

Прямая речь Гончарука: "Наша цель – за следующие 3 года оцифровать все государственные услуги. Не надо будет ходить по кабинетам, возиться с бумагами...

За этот год мы сделали анализ наиболее актуальных услуг – и 50 этих услуг мы оцифруем уже в этом году. Мы начали с элементарного: закачать в смартфон нужные документы ...

Сейчас мы стартуем, но мы планируем почти каждую неделю выдавать вам новые решения. Для этого нам нужна структура. Это означает, что в каждом министерстве, каждом органе государственной власти должен быть человек, ответственный за цифровизацию. Думаю, что в ближайшее время этот принцип будет воплощен в большинстве органов государственной власти".

Другие подробности: Гончарук также сказал о цифровой грамотности в целом, ведь сейчас только 9% украинцев используют публичные услуги онлайн: За 3 следующих года власти планируют развить цифровые навыки как минимум 6 миллионов украинцев, для чего создан сайт osvita.diia.gov.ua.

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал, как будет выглядеть электронный паспорт с QR-кодом. По его словам, по цифровому виду паспорта "мы будем вторые в мире".

Руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник сказал, что цель проекта – до конца 2020 года получить 10 миллионов активных пользователей.

За период бета-тестирования приложения, с 16 декабря 2019 года, было 17200 обращений за сервисной помощью, 71% их обрабатывают чат-боты.

Вскоре будет готова "автогражданка" - это будет третий сервис для водителей.

Вскоре почти 900 тысяч студенческих билетов будут доступна в цифровой форме.

Цифровых паспортов будет два – ID-карта и загранпаспорт.

 

По словам Баника, ориентировочно в марте "Дія" перестанет тарифицироваться мобильными операторами.

Лозунг проекта: "Дія – удобно, незаметно, человечно".

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: диджитализацияЗеленскийФедоровтехнологиипаспорт
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