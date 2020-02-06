Команда президента Владимира Зеленского представила проект "Дія, который начинает цифровизацию отношений государства и гражданина.

Источник: трансляция презентации

Прямая речь Зеленского: "Диджитализация – это не только сложное слово, это и очень сложный процесс. Мы работаем вместе, не жалея сил, нервов, а некоторые даже собственного здоровья. Именно поэтому сегодня с нами нет главного драйвера цифровизации страны Михаила Федорова...

Государство должно быть для человека просто сервисом – удобным, простым и понятным. Сегодня мы делаем первый шаг – представляем мобильное приложение "Дія". Теперь оно доступно в Apple Store и Google Play.

Отныне 9 миллионов украинцев могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

Другие страны идут к этому годами, мы смогли за полгода. Украина стала третьей страной Европы, которая имеет нечто подобное. На создание этого приложения не было потрачено ни одной гривни государственного бюджета

Мы не останавливаемся. К концу зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам: с помощью смартфона граждане смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и прочее.

С Нового года в пилотном режиме стартовала услуга e-малятко, сейчас она доступна уже в Харькове, в Виннице, в Кривом Роге и в Луцке. Через несколько месяцев e-малятко появится еще в десятках крупных городов Украины. E-малятко объединяет до 10-ти государственных услуг, нужных при рождении ребенка. Теперь эти услуги можно получить по одному заявлению в роддоме или вообще онлайн – без подачи 37 различных документов и похода по 11 учреждениям, как это было раньше

Вообще наша цель – сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью смартфона и интернета. В том числе – голосовать на президентских, парламентских или местных выборах. Это наша мечта, и мы это сделаем. Это вызов амбициозный, но достижимый.

...У нас есть талантливые люди, которые умеют достичь цели, достичь изменений. Говорят, что еще нужна политическая воля – у меня есть воля, а значит у нас будет e-страна".

Детали: Зеленский отметил, что получение справок теперь не будет зависеть от настроения или рабочего графика мелких чиновников.

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что запуск "Дії" после 5 месяцев подготовки – это "старт строительства государства в смартфоне".

Он убежден, что это будет способствовать преодолению коррупции, а также уменьшению отказов в предоставлении административных услуг уже в этом году как минимум вдвое.

Прямая речь Гончарука: "Наша цель – за следующие 3 года оцифровать все государственные услуги. Не надо будет ходить по кабинетам, возиться с бумагами...

За этот год мы сделали анализ наиболее актуальных услуг – и 50 этих услуг мы оцифруем уже в этом году. Мы начали с элементарного: закачать в смартфон нужные документы ...

Сейчас мы стартуем, но мы планируем почти каждую неделю выдавать вам новые решения. Для этого нам нужна структура. Это означает, что в каждом министерстве, каждом органе государственной власти должен быть человек, ответственный за цифровизацию. Думаю, что в ближайшее время этот принцип будет воплощен в большинстве органов государственной власти".

Другие подробности: Гончарук также сказал о цифровой грамотности в целом, ведь сейчас только 9% украинцев используют публичные услуги онлайн: За 3 следующих года власти планируют развить цифровые навыки как минимум 6 миллионов украинцев, для чего создан сайт osvita.diia.gov.ua.

Министр внутренних дел Арсен Аваков показал, как будет выглядеть электронный паспорт с QR-кодом. По его словам, по цифровому виду паспорта "мы будем вторые в мире".

Руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник сказал, что цель проекта – до конца 2020 года получить 10 миллионов активных пользователей.

За период бета-тестирования приложения, с 16 декабря 2019 года, было 17200 обращений за сервисной помощью, 71% их обрабатывают чат-боты.

Вскоре будет готова "автогражданка" - это будет третий сервис для водителей.

Вскоре почти 900 тысяч студенческих билетов будут доступна в цифровой форме.

Цифровых паспортов будет два – ID-карта и загранпаспорт.

По словам Баника, ориентировочно в марте "Дія" перестанет тарифицироваться мобильными операторами.

Лозунг проекта: "Дія – удобно, незаметно, человечно".