"Обезьяньи кулачные прыжки": в Раде пытаются сорвать земельную реформу

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Четверг, 6 февраля 2020, 13:24

Фракции "Батькивщины" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" пытаются заблокировать работу Верховной Рады, которая должна рассматривать законопроект о земельной реформе во втором чтении.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Председательствующий на заседании пытался несколько раз поставить вопрос о продлении работы парламента, что возмутило оппозицию.

Депутаты фракций Юлии Тимошенко и Виктора Медвечука попытались прорваться в президиум. Депутаты "Батькивщины" устремились в президиум, а члены ОПЗЖ заблокировали трибуну.

В то же время атлетические депутаты "Слуги народа" заблокировали проход к председательствующему, оттеснив депутатов "Батькивщины". Только Юлия Тимошенко сумела пробраться к месту председателя Рады и заблокировать его.

В президиуме несколько раз энергично толкались.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал народных депутатов вернуться к конструктиву, продолжить работу до 19.30 и рассматривать отдельно каждую из 4000 поправок к законопроекту.

Вице-спикер Руслан Стефанчук еще раз поставил вопрос продолжения работы до 19.30 и депутаты проголосовали за это 226 голосами.

Спикер парламента Дмитрий Разумков с парламентской трибуны обратился к депутатам, призвал их прекратить заниматься популизмом и вернуться к предыдущим договоренностям.

Разумков отметил, что не может вести заседание, поскольку его место "занял тот, кому оно не принадлежит" и передал слово Стефанчуку.

Прямая речь Стефанчука: "Парламент место для дискуссии, доказывайте свою правоту в дискуссии а не в кулачных обезьяньих прыжках".

Роман Романюк, Роман Кравец, Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Рада земля


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