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В Boeing 737 MAX нашли новые неисправности

Пятница, 7 февраля 2020, 00:43
В Boeing 737 MAX нашли новые неисправности

Специалисты компании Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении самолетов 737 MAX.

Источник: Bloomberg

Детали: Дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки.

Представители Boeing отметили, что проблема будет устранена к повторному введению самолетов в эксплуатацию.

Напомним:

  • Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX над Украиной, из нее или в нее.
  • Американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.

Темы: авиа
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