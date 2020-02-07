В Boeing 737 MAX нашли новые неисправности

Специалисты компании Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении самолетов 737 MAX.

Источник: Bloomberg

Детали: Дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки.

Представители Boeing отметили, что проблема будет устранена к повторному введению самолетов в эксплуатацию.

Напомним: