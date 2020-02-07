В Boeing 737 MAX нашли новые неисправности
Пятница, 7 февраля 2020, 00:43
Специалисты компании Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении самолетов 737 MAX.
Источник: Bloomberg
Детали: Дефект связан с работой датчика, который предупреждает о неисправной работе системы балансировки.
Представители Boeing отметили, что проблема будет устранена к повторному введению самолетов в эксплуатацию.
Напомним:
- Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX над Украиной, из нее или в нее.
- Американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.