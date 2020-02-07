Глава МИД Дании посетит Донецк

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Пятница, 7 февраля 2020, 06:20

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод планирует сегодня посетить зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: Радио Свобода

Прямая речь: "В мае 2014 я был в Донецке и видел, что там происходило, то сплошной хаос, людей на улицах. Тогда уже начинались настоящие боевые действия. Для меня честь быть здесь снова, я действительно намерен снова поехать в Донецк завтра".

Детали: Он отметил, что Дания осуждает незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе и на всех переговорах подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Прямая речь: "Мы абсолютно уверены, что Россия должна выполнять свои обязательства, и Дания придерживается такой позиции. Конечно, это позиция ЕС, и именно поэтому мы в прошлом году обновили фактически наши санкции, наше давление на Россию, именно с этой целью".

Темы: Донбасс война Дания


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