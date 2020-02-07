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На лайнере у берегов Японии коронавирус обнаружили уже у 61 человека

Пятница, 7 февраля 2020, 08:18
На лайнере у берегов Японии коронавирус обнаружили уже у 61 человека

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии, диагностировали коронавирус 2019-nCoV еще у 41 человека – и число инфицированных там достигло 61 человека.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, "Washington Post"

Детали: На борту лайнера находятся 3.700 человек из 56 стран, из которых 2.700 – пассажиры, а остальные – члены экипажа, в том числе 25 украинцев.

Протестированы на коронавирус уже 273 человека, по последним тестам у 61 человека на борту диагностирован вирус. Всех, у кого тест положительный, доставят в больницы.

Это: 28 граждан из Японии, 11 – из США, 7 – из Австралии, 7 – из Канады, 3 – из Гонконга, по 1 – из Аргентины, Великобритании, Новой Зеландии и Тайваня, а также 1 член экипажа – филиппинец.

Один в тяжелом состоянии, сообщают японские СМИ.

Среди последних 41 человека, которым поставили диагноз, с диагнозом 21 человек в возрасте 70-ти лет, а 6 – в возрасте 80-ти.

Среди зараженных – и британские молодожены, которые проводили на лайнере медовый месяц.

Этому предшествовало: Проверки на наличие вируса у пассажиров лайнера начали после того, как у одного из них диагностировали коронавирус. По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин.

Предыстория:

  • По состоянию на 7 февраля в Китае количество зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составляет 31 161 человека, а летальных случаев насчитали уже 636.
  • Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 24 странах.
  • В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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