На улицах Мукачево устроили стрельбу: ранены двое

В Мукачево неизвестные устроили стрельбу, полиция выясняет обстоятельства.

Источник: Mukachevo.net, полиция Закарпатской области

Детали: 7 февраля в 09:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожники поехали в неизвестном направлении.

По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Сейчас они находятся в медучреждениях.

Сейчас на месте происшествия работает руководство ГУНП в Закарпатской области, следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи.

Редакция Mukachevo.net обнародовала видео с места стрельбы.

На одном видео человек в ярко красной куртке стреляет из оружия, похожего на ружье, на другом - мужчины в черном отстреливаются.